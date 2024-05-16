Лукашенко заявил о важности опыта обустройства Карабаха для Белоруссии

Опыт мирного обустройства в Карабахе очень важен для Белоруссии на фоне боевых действий на Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Я проинформировал (президента Азербайджана Ильхама Алиева. — «Газета.Ru») о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что сделал это «подробнейшим образом». По словам Лукашенко, оценки и точки зрения у сторон совпадают. Он обратил внимание, что опыт Азербайджана в послевоенном устройстве имеет большое значение для Минска.

Президент Белоруссии счел обстановку в кавказском регионе неспокойной. Он назвал Алиева «очень мощным» лидером, способным контролировать ситуацию.

«Вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы <…> очень надеемся», — резюмировал Лукашенко.

Накануне стало известно, что Лукашенко отправился в Азербайджан на переговоры.

Ранее Лукашенко предрек конец существования Украины.