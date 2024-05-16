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Россиянка перевела мошенникам более 1 млн рублей после звонка о перерасчете пенсии

В Челябинской области женщина поговорила с мошенниками о пенсии и потеряла 1 млн

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Depositphotos

В Челябинской области 52-летняя женщина поговорила с мошенниками о пенсии и потеряла 1 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Кыштыме. Женщине позвонила незнакомка, которая сообщила о перерасчете ее пенсии. Неизвестная сказала россиянке, что та должна написать определенное заявление.

При этом в момент диалога на телефон женщины поступило сообщение с кодом, который она продиктовала злоумышленнице. После этого разговор прервался, а затем россиянке позвонил представившийся сотрудником банка мужчина. Неизвестный заявил о якобы попытке оформления кредита на собеседницу через «Госуслуги» и убедил ее оформить «встречные займы».

Женщина поверила преступникам, оформила кредиты в разных банках и перевела мошенникам более 1 млн рублей. Когда она поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка отдала приятелю 900 тысяч рублей и соврала мужу о мошенниках.

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