В Словакии усилена охрана госслужащих

Службы безопасности Словакии усилили охрану госслужащих и представителей СМИ на фоне покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Матуш Шутай-Эшток, трансляцию выступления которого вело словацкое телевидение.

Он добавил, что задействованы не только службы безопасности Словакии, но и региональные отделения полиции.

Матуш Шутай-Эшток также заявил, что Юрай Цинтула, который несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, участвовал в антиправительственных протестах, но не был связан с радикальными группировками.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее в минобороны Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Роберта Фицо.