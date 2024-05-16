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В Белгородской области после атаки БПЛА загорелся жилой дом

Гладков: в селе Таврово при падении обломков БПЛА загорелась крыша частного дома

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что средства защиты уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. При этом его обломки упали в селе Таврово, где впоследствии загорелась кровля одного из частных жилых домов.

«Пожарные расчеты на месте приступили к тушению», — написал глава субъекта.

Гладков подчеркнул, что во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных граждан не пострадал. Однако информация еще уточняется.

Вечером 15 мая украинские дроны атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, из-за удара БПЛА в селе Новостроевка-Первая был поврежден один легковой автомобиль. В населенном пункте Новостроевка-Вторая оказались повреждены три частых домовладения и несколько транспортных средств. Падение и детонация беспилотника ВСУ в поселке Цаповка, в свою очередь, нанесли урон местному сельскохозяйственному предприятию.

Ранее украинские БПЛА повредили гараж и магазин в Белгородской области.

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