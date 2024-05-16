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Стало известно, когда «КамАЗ» представит свой туристический автобус

«КамАЗ» намерен представить свой туристический автобус в 2025 году

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский автопроизводитель «КамАЗ» представит туристический автобус в следующем году. Об этом ТАСС сообщил директор компании Сергей Когогин.

«Проектирование в этом году закончим, приступим к изготовлению образца, в следующем году испытания», — заявил он.

Коголин отметил, что на подобные проекты обычно уходит больше года.

До этого компания «КамАЗ» объявила об отзыве десятков тысяч автомобилей. Речь идет о 23,4 тыс. машинах, которые выпускали с 1 июля 2022 года по 1 августа 2023 года. Тогда производители устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) подключаемых к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» не могли обеспечить поставку устройств. Клиентов информируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Все работы проводятся за счет ПАО «КамАЗ» и являются бесплатными для владельцев.

В начале мая стало известно, что в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском отскочившее от «КамАЗа» колесо сбило мужчину и женщину. После того, как колесо влетело в людей, оно протаранило в арку, врезалось в стоящий автомобиль и упало на бок. У пострадавшего мужчины ушиб руки и ноги. Женщину отправили в больницу, о том, почему одно колесо у «КамАЗа» взорвалось, а второе отлетело, не сообщается.

Ранее Exeed представил новый флагман модельного ряда.

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