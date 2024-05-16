Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Ставрополя возобновили прием и выпуск самолетов

Росавиация: аэропорт в Ставрополе вернулся к работе в штатном режиме

close
100%
Depositphotos

Международный аэропорт в городе Ставрополе вернулся к работе в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняко.

По его словам, в настоящее время аэропорт открыт для приема и выпуска самолетов. В заявлении уточняется, что ограничения на полеты на территории воздушной гавани действовали в период с 13:00 до 14:20 мск.

«Воздушная гавань временно <...> не выпускала ВС (воздушные суда. — «Газета.Ru») в связи с необходимостью проведения противоградовой защиты силами базирующейся в Ставропольском крае службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы», — уточнил Кореняко.

Он добавил, что единственной целью закрытия аэропорта было обеспечение безопасности полетов самолетов. Как отметил представитель Росавиации, соответствующие меры являются «безусловным приоритетом» работников воздушной гавани.

Днем 16 мая агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило о закрытии Международного аэропорта Ставрополя для приема и выпуска воздушных судов. Причиной послужило введение в городе ограничений на использование воздушного пространства, однако другие подробности в тот момент не уточнялись.

Ранее в РФ анонсировали закрытие пограничного пункта в столичном аэропорту Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами