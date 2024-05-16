В аэропорту Ставрополя возобновили прием и выпуск самолетов

Международный аэропорт в городе Ставрополе вернулся к работе в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняко.

По его словам, в настоящее время аэропорт открыт для приема и выпуска самолетов. В заявлении уточняется, что ограничения на полеты на территории воздушной гавани действовали в период с 13:00 до 14:20 мск.

«Воздушная гавань временно <...> не выпускала ВС (воздушные суда. — «Газета.Ru») в связи с необходимостью проведения противоградовой защиты силами базирующейся в Ставропольском крае службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы», — уточнил Кореняко.

Он добавил, что единственной целью закрытия аэропорта было обеспечение безопасности полетов самолетов. Как отметил представитель Росавиации, соответствующие меры являются «безусловным приоритетом» работников воздушной гавани.

Днем 16 мая агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило о закрытии Международного аэропорта Ставрополя для приема и выпуска воздушных судов. Причиной послужило введение в городе ограничений на использование воздушного пространства, однако другие подробности в тот момент не уточнялись.

Ранее в РФ анонсировали закрытие пограничного пункта в столичном аэропорту Армении.