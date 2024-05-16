Минпромторг добивается запрета продаж фармпрепаратов при патентных спорах

Министерство промышленности и торговли РФ готовит обращение в Верховный суд с целью изменить судебную практику по патентным спорам в фармацевтической отрасли. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, ведомство предлагает вводить обеспечительные меры на период рассмотрения дел, что подразумевает запрет для ответчика и третьих лиц совершать действия, касающиеся предмета разбирательства.

«Пунктом 8 плана по реализации Стратегии развития фармпромышленности до 2030 года предусмотрена подготовка обращения в Верховный Суд РФ по совершенствованию практики по спорам об интеллектуальных правах на лекарства, в том числе в части возможности обеспечительных мер. Срок – декабрь 2024 года», — заявили в министерстве.

Эксперт патентной компании «Онлайн Патент» Михаил Пасынок отметил, что сейчас суды практически никогда не применяют обеспечительные меры в фармацевтических делах. Инициатива Минпромторга может коренным образом изменить эту практику.

«Теперь, вероятно, ответчики не смогут совершать действия по выводу на рынок спорных лекарств до завершения рассмотрения дел. Это важно, так как патентные споры часто затягиваются, а сейчас ничто не мешает продолжать реализацию препаратов», — пояснил Пасынок.

Он добавил, что производители оригинальных препаратов давно ждали таких мер, поскольку проблема актуальна для всей фармотрасли.

До этого Министерство здравоохранения РФ заявило , что список якобы запрещенных для водителей лекарств является информационным.

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