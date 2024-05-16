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Путин анонсировал встречу глав правительств России и Китая в Москве

Путин: очередная встреча глав правительства РФ и Китая пройдет в Москве

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что очередная встреча глав правительств РФ и Китая пройдет в Москве. Его слова в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в рамках визита в Китай приводятся на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая доказал свою эффективность в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Очередные переговоры на уровне премьер-министров должны состояться в Москве, у нас. Мы вас ждем в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей», — сказал Путин, обращаясь к премьеру Госсовета КНР.

Встреча Путина с Ли Цяном состоялась 16 мая в Большом западном зале Дома народных собраний после окончания российско-китайских переговоров и прошедшего в закрытом формате торжественного приема от имени председателя КНР.

До этого политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов высказывал мнение, что визит Путина в Китай сразу после его инаугурации и утверждения нового состава правительства имеет символический характер и демонстрирует, что взаимоотношения между странами являются приоритетом и для Москвы, и для Пекина.

Ранее Путин заявил о безграничных возможностях сотрудничества РФ и Китая.

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