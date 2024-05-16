Министр финансов РФ прокатился по Пекину в автобусе с журналистами

Министр финансов России Антон Силуанов в Китае не попал в автобус c ключевыми делегатами, поэтому ему пришлось ехать вместе с журналистами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Павел Зарубин.

«На крупных и столь сложных с точки зрения организации визитах бывает всякое: министр Силуанов неожиданно для самого себя оказался в одном автобусе с журналистами. Зато успел на тот самый концерт, на котором сейчас главы России и Китая», — написал журналист.

До этого сообщалось, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине завершились.

Кроме Силуанова с российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Маск прокомментировал визит Путина в Китай.