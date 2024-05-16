В Раде призвали Запад отправить подкрепление на Украину

Странам Запада следует отправить свои войска на Украину, поскольку это является вопросом международной безопасности. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Третья мировая уже началась. Мы все должны признать это. И единственная возможность ее закончить и не дать Путину вместе с его партнерами из Китая и Ирана пойти дальше — это отправить подкрепление на Украину», — написал Гончаренко.

С его точки зрения, если не отправить солдат на помощь Киеву, вскоре странам Запада придется «защищать уже себя».

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина рискует потерять Харьков, если уже в ближайшее время не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он добавил, что в настоящее время в Харьковской области наблюдается крайне серьезная ситуация. По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом.

Ранее Зеленский провел заседание ставки в Харькове.