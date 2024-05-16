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В Раде призвали Запад отправить подкрепление на Украину

Нардеп Гончаренко призвал Запад отправить подкрепление на Украину

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Global Look Press

Странам Запада следует отправить свои войска на Украину, поскольку это является вопросом международной безопасности. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Третья мировая уже началась. Мы все должны признать это. И единственная возможность ее закончить и не дать Путину вместе с его партнерами из Китая и Ирана пойти дальше — это отправить подкрепление на Украину», — написал Гончаренко.

С его точки зрения, если не отправить солдат на помощь Киеву, вскоре странам Запада придется «защищать уже себя».

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина рискует потерять Харьков, если уже в ближайшее время не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он добавил, что в настоящее время в Харьковской области наблюдается крайне серьезная ситуация. По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом.

Ранее Зеленский провел заседание ставки в Харькове.

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