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Сестра Кобзона высказала теорию, как на мемориале певцу появился наркошоп

Сестра Кобзона заявила, что QR-наркошоп на мемориале артиста мог появиться из-за дворников

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель заявила «Газете.Ru», что реклама наркотических веществ могла появиться в QR-кодах на мемориальных табличках около памятника артисту из-за повреждений прошедшей зимой. По ее словам, на мемориале должны навести порядок, чтобы QR-коды не портились.

«Это после зимы не навели еще порядок, наведут порядок. Зимой, когда было столько снега, возможно, произошли какие-то повреждения. Нет-нет, никто ничего специально не делал. Дворники, понимаете? Они же не понимают, что с этим надо как-то деликатно, без лома, поэтому сейчас там наведут порядок, сделают так, чтобы не портилось. Все будет хорошо», — сказала она.

16 мая издание «ИА Регнум» со ссылкой на собственный источник сообщило, что неизвестные открыли наркошоп около памятника Иосифу Кобзону в Москве. По информации издания, через QR-коды рядом с монументом можно было зайти на ресурсы по продаже наркотиков, хотя изначально авторов коды вели на песни артиста. Отмечается, что полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что сын певца Иосифа Кобзона судится из-за дома в Сочи.

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