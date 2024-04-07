07 апреля 2024, 20:11
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«Крестный отец», «Дракула» и еще 9 главных фильмов Фрэнсиса Форда Копполы
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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола на 47-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в 1975 году
«Люди дождя» (1969)
Картина «Люди дождя» стала одним из первых проектов студии American Zoetrope, которая была образована Фрэнсисом Фордом Копполой вместе с его другом, сценаристом и режиссером Джорджем Лукасом. Камерная драма о беременной домохозяйке, которая сбегает из дома и отправляется в путешествие по Америке в поисках лучшей жизни, принесла Копполе премию кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне.
«Крестный отец» (1972)
Криминальная драма по одноименному роману Марио Пьюзо, рассказывающая историю семьи Корлеоне, стала главной киносенсацией 1972 года и сделала Фрэнсиса Форда Копполу по-настоящему знаменитым. Картина получила три премии «Оскар» и установила прокатный рекорд – «Крестный отец» переплюнул по просмотрам невероятно успешных «Унесенных ветром».
«Крестный отец 2» (1974)
Зрители ждали продолжения, и спустя два года вышла вторая часть саги, которая принесла режиссеру еще три «Оскара». А вот презентованная в 1990 году третья часть «Крестного отца» стала – по мнению профессиональных критиков – самым слабым фильмом трилогии и была «удостоена» лишь двух антипремий «Золотая малина» (обе за игру дочери режиссера Софии Копполы).
«Разговор» (1974)
Психологический детектив «Разговор» вышел в прокат в 1974 году и удачно совпал с разгоревшимся Уотергейтским скандалом. Фильм рассказывает историю эксперта по прослушивающим устройствам, нарушающего свое главное правило – не совать нос в дела заказчиков – и пытающегося предотвратить убийство, которое, как ему кажется, вот-вот произойдет. Картина была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм года», но Коппола на церемонии проиграл самому себе, получив статуэтку за вторую часть «Крестного отца».
«Апокалипсис сегодня» (1979)
Драма «Апокалипсис сегодня» – один из первых художественных фильмов, построенных на теме войны во Вьетнаме, снят он был Копполой по собственному сценарию. Лента стал широко известна задолго до выхода в прокат из-за долгого и трудного съемочного процесса и финансовых проблем – когда деньги закончились, режиссер пополнил бюджет $7 млн, заложив собственный дом. Жертвы были оправданы: «Апокалипсис сегодня» удостоился двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов» и «Золотой пальмовой ветви».
«Бойцовая рыбка» (1983)
Частично черно-белая картина, снятая по роману американской писательницы Сьюзен Хинтон, рассказывает историю лидера молодежной банды Расти Джеймса, который мечтает стать таким же, как его старший брат, – то есть уличным королем родного города. Сам Коппола называл ленту «художественным фильмом для подростков», а когда несколько лет назад режиссера спросили об его любимой киноработе, ответил: «Мой лучший фильм? Это все равно что спросить человека, у которого семеро детей, кто из них лучший. Я люблю их всех, но если бы я почесал поглубже, то, возможно, сказал бы – «Бойцовая рыбка».
«Пегги Сью вышла замуж» (1986)
Следующей большой работой Копполы стала романтическая комедия с элементами фантастики «Пегги Сью вышла замуж». Фильм рассказывает историю Пегги Сью (Кэтлин Тернер), которая развелась с мужем и отправилась за утешением на бал выпускников, где потеряла сознание и очнулась в прошлом – в своем теле 25-летней давности, но с накопленным жизненным опытом. Вернувшись в юность, Пегги встречает свою первую любовь, юношу по имени Чарли, которого сыграл племянник Копполы, актер Николас Кейдж.
«Дракула» (1992)
Снять «Дракулу» Фрэнсису Форду Копполе предложила актриса Вайнона Райдер. Она же определила основной актерский состав – Гэри Олдмана, Энтони Хопкинса и Ричарда Гранта. В роли Джонатана Харкера Коппола видел Джонни Деппа, но предпочтение в итоге было отдано Киану Ривзу. Фильм ужасов по одноименному роману классика готической литературы Брэма Стокера получил три премии «Оскар», пять премий «Сатурн» и четыре премии BAFTA.
«Джек» (1996)
В 1996 году в прокат вышла комедийная драма «Джек», главную роль в которой исполнил давний друг режиссера, актер Робин Уильямс. Лента, рассказывающая историю 10-летнего мальчика, который растет в четыре раза быстрее своих сверстников, получила средние отзывы кинокритиков.
«Молодость без молодости» (2007)
Картина «Молодость без молодости» по мотивам одноименной повести румынского писателя Мирчи Элиаде рассказывает о разочаровавшемся в жизни профессоре (Тим Рот). В день, когда он задумывается о самоубийстве, в него попадает молния, при этом он не только выживает, но и молодеет на 30 лет. Герой бежит от нацистов в Швейцарию, где встречает новую любовь, однако женщина по непонятным причинам начинает стремительно стареть.
«Между» (2011)
Сценарий одного из последних на данный момент фильмов пришел к Фрэнсису Форду Копполе во сне. Триллер «Между» рассказывает о писателе (Вэл Килмер) в творческом кризисе, который приезжает в маленький городок за вдохновением. Местный шериф (Брюс Дерн) предлагает ему написать книгу о загадочном убийстве молодой девушки (Эль Фэннинг), которое произошло в городке. Писателя начинают мучить кошмары, и он решается на собственное расследование.
Фрэнсис Форд Коппола за кулисами 94-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде, 2022 год
Американский режиссер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола родился 7 апреля 1939 года в Детройте в семье иммигрантов итальянского происхождения. Свое второе имя Фрэнсис получил в честь Генри Форда. В шесть лет будущий режиссер заразился полиомиелитом и почти три года был прикован к постели. Чтобы не скучать, мальчик много читал и фантазировал, воплощая свои задумки в постановках домашнего кукольного театра. В то же время Коппола снял свой первый любительский фильм на родительскую камеру.
Учился Фрэнсис Форд Коппола плохо и сменил 23 школы, прежде чем получил, наконец, среднее образование. Первым официальным местом работы Копполы стала студия американского режиссера и продюсера Роджера Кормена, по настоянию которого он снял свой дебютный фильм «Безумие-13». На съемочной площадке картины Коппола встретил свою будущую супругу Элинор, на которой женат по сей день.
В 1966 году Фрэнсис Форд Коппола выступил сценаристом и режиссером комедии «Теперь ты большой мальчик», спустя три года добился успеха с камерной драмой «Люди дождя», а в 1971-м получил свой первый «Оскар» за сценарий к военной драме «Паттон». Но настоящий успех и признание пришли к режиссеру за экранизацию романа Марио Пьюзо «Крестный отец».
За свою карьеру Фрэнсис Форд Коппола снял более 30 картин, получил шесть статуэток «Оскар», два «Золотых глобуса» и две «Золотых пальмовых ветви». К 85-летию культового режиссера «Газета.Ru» рассказывает о его лучших киноработах.