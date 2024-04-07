«Крестный отец», «Дракула» и еще 9 главных фильмов Фрэнсиса Форда Копполы

Американский режиссер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола родился 7 апреля 1939 года в Детройте в семье иммигрантов итальянского происхождения. Свое второе имя Фрэнсис получил в честь Генри Форда. В шесть лет будущий режиссер заразился полиомиелитом и почти три года был прикован к постели. Чтобы не скучать, мальчик много читал и фантазировал, воплощая свои задумки в постановках домашнего кукольного театра. В то же время Коппола снял свой первый любительский фильм на родительскую камеру.

Учился Фрэнсис Форд Коппола плохо и сменил 23 школы, прежде чем получил, наконец, среднее образование. Первым официальным местом работы Копполы стала студия американского режиссера и продюсера Роджера Кормена, по настоянию которого он снял свой дебютный фильм «Безумие-13». На съемочной площадке картины Коппола встретил свою будущую супругу Элинор, на которой женат по сей день.

В 1966 году Фрэнсис Форд Коппола выступил сценаристом и режиссером комедии «Теперь ты большой мальчик», спустя три года добился успеха с камерной драмой «Люди дождя», а в 1971-м получил свой первый «Оскар» за сценарий к военной драме «Паттон». Но настоящий успех и признание пришли к режиссеру за экранизацию романа Марио Пьюзо «Крестный отец».

За свою карьеру Фрэнсис Форд Коппола снял более 30 картин, получил шесть статуэток «Оскар», два «Золотых глобуса» и две «Золотых пальмовых ветви». К 85-летию культового режиссера «Газета.Ru» рассказывает о его лучших киноработах.