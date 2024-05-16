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Звезда шоу «Голос» объяснила, почему россиянам нельзя прощать Пугачеву

Певица Мариам Мерабова заявила, что Пугачеву нельзя прощать из-за слов о холопах

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Global Look Press

Советская и армянская джазовая певица Мариам Мерабова в беседе с изданием «Абзац» заявила, что россиянам нельзя прощать Аллу Пугачеву.

«[Они] простят, к сожалению, а нельзя. Я бы не простила, например. Про тебя сказали, что ты раб, холоп, а ты копишь деньги, покупаешь дико дорогие билеты, идешь на ее концерт, а она знать тебя не знает и не хочет», — возмутилась исполнительница.

Звезда «Голоса» также обратилась к коллеге на «ты» и спросила, почему она назвала жителей России холопами и рабами. Мерабова предположила, что Пугачева высказала свое мнение о людях, которые «любят родину и не сомневаются в правоте» ее лидера. Певица также поинтересовалась у Примадонны, почему она «не любит родину».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Владимир Пресняков рассказал, общается ли с уехавшим в Америку сыном.

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