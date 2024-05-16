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Сергей Шнуров о долге перед ФНС: «Все вносится в срок»

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что уже оплатил миллионный долг перед налоговой

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Пресс-служба видеосервиса «Окко»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что заплатил все налоги, и заверил, что всегда оплачивает счета. Его слова передает РБК.

«Тот скриншот, который публикуют, это необновленный скрин моего личного кабинета. Налоги за первый квартал этого года. Которые уже уплачены. Как он попал к «журналистам» — вопрос», — пояснил музыкант.

По словам Шнурова, он не получал никаких извещений от Федеральной налоговой службы (ФНС) об имеющемся долге. Затем певец все же уточнил у своего бухгалтера, откуда взялся долг. Выяснилось, что специалист оплатила счета 2 мая, но платеж не прошел. Позднее бухгалтер повторила оплату. Шнуров заявил, что в системе ФНС размещена старая информация, которая должна в скором времени обновиться.

16 мая Telegram-канал Mash сообщил о якобы имеющемся долге Шнурова перед ФНС в размере 4,6 миллиона рублей.

Канал сообщил, солист «Ленинграда» сейчас владеет только своим ИП. Он занимается исполнительским искусством в качестве основного вида деятельности, а в качестве дополнительных указал кино, видео, телепрограммы, радиовещание, рекламу и организацию развлечений. По информации Mash, с 2022 года Шнуров неохотно выступает на корпоративах, к тому же мало желающих заказать его концерт.

Ранее Прохор Шаляпин ответил на слухи, что продает свое тело за деньги.

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