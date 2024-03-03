03 марта 2024, 12:29 Фото От храма в Авдеевке до удара по Петербургу: 10 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели Даша Воронцова close Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривает Свято-Михайловский храм в Авдеевке, 24 февраля 2024 года Фермер на акции протеста у здания Европейского парламента в Мадриде, Испания, 26 февраля 2024 года Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп встречается с избирателями на американо-мексиканской границе, 29 февраля 2024 года Люди у ворот Борисовского кладбища в Москве, где был похоронен Алексей Навальный, 2 марта 2024 года Актеры Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Роберт Дауни — младший представляют фрагмент из фильма «Оппенгеймер» во время 30-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2024 года Солдаты израильской армии во время перерыва на границе Израиля с Газой, 28 февраля 2024 года Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг (слева) радуется победе своей команды в матче Первой лиги Франции по футболу между «Марселем» и «Монпелье», 25 февраля 2024 года Участники фестиваля Касанга в честь празднования Дня Ньепи в Денпасаре, Бали, Индонезия, 1 марта 2024 года Последствия атаки дрона в спальном районе Санкт-Петербурга, 2 марта 2024 года Иранская женщина проходит мимо плакатов предвыборной кампании на парламентских выборах в Тегеране, Иран, 27 февраля 2024 года «Целых домов не так много». Что осталось от Авдеевки "Дружил с Кастро, дарил Тэтчер цветы": умер Николай Рыжков "Цель — быть счастливой": Агате Муцениеце — 35 Умерла икона стиля Айрис Апфель. Ей было 102 года Военная операция России на Украине, забастовка европейских фермеров, предвыборная кампания в США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Что думаешь?