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Фото

От храма в Авдеевке до удара по Петербургу: 10 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, забастовка европейских фермеров, предвыборная кампания в США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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