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В Иране рассказали, будет ли врио президента участвовать в выборах

Врио президента Ирана Мохбер заявил, что не намерен участвовать в выборах

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не намерен участвовать в президентских выборах. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Источник агентства рассказал, что, несмотря на призывы сторонников, Мохбер не станет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

До этого сообщалось, что спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народу страны от президента России Владимира Путина. В пресс-службе ГД подчеркнули, что в рамках визита в Тегеран Володин встретился с Мохаммадом Мохбером.

19 мая недалеко от города Джульфы разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее экс-президент Ирана зарегистрировался для участия в президентских выборах.

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