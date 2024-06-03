Футболист «Спартака» Промес тренируется с игроками АПЛ после выхода из тюрьмы

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после выхода из тюрьмы поддерживает игровую форму в Дубае, передает издание Puna.

Промес тренируется в компании защитника «Ливерпуля» Айзека Мабайи и форварда «Борнмута» Джамала Лоу.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место.

Ранее адвокаты Промеса ответили на вопрос о судьбе своего подзащитного.