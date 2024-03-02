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Умерла икона стиля Айрис Апфель. Ей было 102 года

Икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

Айрис Баррель Апфель (урожденная Баррель) родилась 29 августа 1921 года в еврейской семье в Нью-Йорке. Ее мать, родом из России, держала магазин одежды, отец управлял стекольным бизнесом. Детство девочки пришлось на Великую депрессию, семья жила бедно, поэтому Айрис любила ходить по секонд-хендам и блошиным рынкам. Это научило ее выбирать в куче дешевых вещей необычные и уникальные.

Подростком она заглядывала в известный магазин Loehmann's, чья хозяйка в те дни сама находилась в зале. Однажды женщина сказал ей: «Юная леди, вы не красавица и никогда ей не будете, но у вас есть кое-что получше — стиль».

Повзрослев, девушка изучала историю искусств в университете и училась в художественной школе. В начале карьеры Апфель работала в журнале Women's Wear Daily, потом на дизайнера интерьеров Элионора Джонсона и иллюстратора Роберта Гудмана. В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, и через два года они открыли текстильную компанию Old World Weavers по реставрации старинных тканей. Компания сотрудничала с Белым домом и выполняла заказы для девяти президентов США. В 90-е Апфель продала фирму.

В 2005 году Метрополитен-музей в Нью-Йорке сделал выставку из ее гардероба — это первая в истории музея выставка, посвященная одежде непрофессионального дизайнера. Куратор музея описывал дом Айрис как «ряды и ряды шкафов, доверху набитых вещами».

В 2011 году косметический гигант MAC выпустил коллекцию в честь Апфель. В 2013-м The Guardian включила ее в топ самых модных женщин после 50. Про нее также вышел документальный фильм Iris, а Mattel сделала куклу Барби в виде Айрис. В 97 лет Апфель стала профессиональной моделью, заключив первый в жизни контракт с модельным агентством. Сама себя она называла «случайной иконой» стиля.

Айрис умерла в возрасте 102 лет. Ее мужа не стало в 2015 году, он немного не дожил до 101 года.

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