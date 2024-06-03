Стало известно звание нового министра обороны Белоусова

Новый министр обороны России — 65-летний Андрей Белоусов — появился на совещании в военной форме с погонами генерала армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Из официальных публикаций Кремля следует, что ранее Белоусов посещал официальные мероприятия в гражданской одежде.

Согласно положению от 2013 года, одна большая звезда в обрамлении лаврового венка на погонах соответствует упомянутому званию, — именно такую можно разглядеть на форме Белоусова.

Известно также, что Белоусов является госсоветником 1-го класса. Согласно таблице, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 113, классный чин действительного государственного советника 1 класса соответствует воинскому званию генерала армии (адмирала флота).

14 мая президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее Белоусов оценил работу Шойгу на посту министра обороны России.