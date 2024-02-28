Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в селе Донецкой области украинской ССР. Из семьи потомственных шахтеров, хотел стать летчиком. Но закончил техникум и 20-летним начал карьеру на «Уралмаше». По его словам, завод «сформировал личность» и «закалил характер». За 20 лет Рыжов прошел путь от техника до директора.

Как вспоминал Рыжков, еще на заводе он понял, что экономику страны надо менять. В конце 70-х стал первым замом министра машиностроения, с 1982-го по 1985 год был секретарем ЦК КПСС, потом до 1991-го работал председателем Совета министров. Один из инициаторов перестройки, хотя сам это слово не любил, предпочитая определение «реформы».

При этом выступал против многих нововведений, например, частной собственности или смены политического строя. В итоге Рыжкова критиковали со всех сторон и называли «бревном на пути перестройки», он перенес инфаркт и ушел в отставку.

В свое время также возглавлял штабы ликвидации последствий чернобыльской аварии и землетрясения в армянском Спитаке. Единственный не армянин со званием Герой Армении. Дружил с Фиделем Кастро, которого встретил еще на Уралмаше во время его рабочей поездки, называл кубинца всегда молодым в душе. Знал и Маргарет Тэтчер, описывал ее как «женщину без закидонов», с которой «приятно беседовать», вручал ей цветы во время ее визита в СССР.

На пенсии пытался избраться президентом РСФСР от КПСС, получил второе место после Бориса Ельцина. Работал в Госдуме и Совфеде. События на Украине 2014 года назвал «коричневой чумой» и поддерживал вмешательство России.

«Не верьте тем, кто говорит, что уход с высокого поста является безболезненным, мол, отряхнулся, как гусь, и все. Даже невластолюбивые люди, а я отношу себя к ним, воспринимают тяжело свою отставку», — признавался Рыжков.

Был последним из живых председателей советского Совета министров. Умер 28 февраля в возрасте 94 лет. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала его «человеком-эпохой».