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Инспектора МЧС приговорили к колонии после пожара в московском хостеле

Инспектора МЧС приговорили к 5 годам колонии после пожара в московском хостеле

Нагатинский суд Москвы приговорил пожарного инспектора МЧС Романа Сабельникова к пяти годам колонии в рамках уголовного дела о пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Сабельникову Р.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ему также запретили в дальнейшем занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Пожар произошел в ночь на 29 июля на юго-востоке Москвы на первом этаже жилого дома. Его жертвами стали восемь человек — люди не смогли спастись из-за установленных на окнах решеток. Эксперт рассказал «Газете.Ru», что владельцы хостела пренебрегли правилами, установив запрещенные решетки на окна.

Ранее в Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибли 13 человек.

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