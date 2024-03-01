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«Цель — быть счастливой»: Агате Муцениеце — 35

Актрисе Агате Муцениеце исполнилось 35 лет

Агата Муцениеце родилась 1 марта 1989 года в Риге в семье латыша-бармена и русской поварихи. У девочки две старшие сестры, отец умер еще в ее детстве, и семья жила бедно. Муцениеце вспоминала, что в школе ее дразнили за плохую одежду «бомжатиной». Мама отвела дочку в театральный кружок, где Агата нашла отдушину. Она мечтала стать профессиональной актрисой, но тогда считала это нереальным и пошла в модели.

«Сначала рекламировала обувь за сущие копейки. Но я и тому была рада, деньги отдавала маме», — рассказывала Муцениеце.

После школы девушка объездила как модель много стран, жила по обмену в китайской семье. Отучилась в Латвийском университете на филолога, собиралась работать с китайским языком как переводчик. Но в итоге переехала в Москву и окончила актерский факультет ВГИКа с красным дипломом. Это решение она позже называла одним из самых безумных в жизни.

Актриса снялась во многих фильмах, рекламировала известные бренды. Самой известной ролью стала Дарья Старкова из сериала «Закрытая школа». На его съемках Агата познакомилась с актером Павлом Прилучным. На экране они играли пару, стали встречаться и в реальности, в 2011 году тайно от СМИ поженились. У пары двое детей, долгое время их история казалась красивой сказкой. Однако выяснилось, что Прилучный пьет, может поднять руку на жену, придерживается патриархальных взглядов на женщин. В 2020 году они развелись, дети остались с матерью.

«Перестала оценивать себя и свой успех с точки зрения, например, отношений с мужчинами... Любовь — это подарок, но без этого подарка жизнь тоже может бить ключом. Отношения — не цель. Цель — быть счастливой наедине с собой», — говорила Муцениеце в прошлом году.

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