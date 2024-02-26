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«Целых домов не так много». Что осталось от Авдеевки

Глава ДНР Пушилин: военные РФ полностью зачистили Авдеевку от подразделений ВСУ

Разрушенные дома, поврежденная инфраструктура и много мин — так выглядит Авдеевка, бои за которую шли с октября 2023 года. Город расположен в 13 км от Донецка.

Однако, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, в населенном пункте продолжают жить несколько сотен гражданских. Чиновник также заявил, что, несмотря на большой масштаб разрушений, город все же будет восстановлен. Однако решение об этом еще предстоит принять «на федеральном уровне».

«Целых домов, которые возможно будет отремонтировать, не так много», — признал глава региона.

Если решение о восстановлении все же будет принято, то за него, вероятно, возьмется Челябинская область, так как Авдеевка стала ее подшефной территорией.

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