26 февраля 2024, 16:14
Фото
«Целых домов не так много». Что осталось от Авдеевки
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Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Вход в квартиру в разрушенном в ходе боев здании квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Местные жители на одной из улиц Авдеевки, февраль 2024 года
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривают Свято-Михайловский храм в Авдеевке, февраль 2024 года
Военнослужащие в центре Авдеевки, февраль 2024 года
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Военнослужащие у разрушенных многоэтажных домов в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Обломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Местная жительница во время прогулки, Авдеевка, февраль 2024 года
Разрушения в квартале Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Разбитая машина во дворе квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
Поврежденное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривает Свято-Михайловский храм в Авдеевке, февраль 2024 года
Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Военнослужащие у разрушенных многоэтажных домов в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года
Военнослужащие у разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
БМП-2 в центре Авдеевки, февраль 2024 года
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года
Местный житель в центре Авдеевки, февраль 2024 года
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года
Военнослужащие в центре города, Авдеевка, февраль 2024 года
Стела на въезде в Авдеевку, февраль 2024 года
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
Разрушенные дома, поврежденная инфраструктура и много мин — так выглядит Авдеевка, бои за которую шли с октября 2023 года. Город расположен в 13 км от Донецка.
Однако, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, в населенном пункте продолжают жить несколько сотен гражданских. Чиновник также заявил, что, несмотря на большой масштаб разрушений, город все же будет восстановлен. Однако решение об этом еще предстоит принять «на федеральном уровне».
«Целых домов, которые возможно будет отремонтировать, не так много», — признал глава региона.
Если решение о восстановлении все же будет принято, то за него, вероятно, возьмется Челябинская область, так как Авдеевка стала ее подшефной территорией.