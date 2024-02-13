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Из ада к славе: Робби Уильямсу — 50

Звезде поп-музыки Робби Уильямсу исполнилось 50 лет

Роберт «Робби» Уильямс родился 13 февраля 1974 года в британском городе Сток-он-Трент в семье владельцев бара. В детстве он хотел стать футболистом, но сам решил, что недостаточно хорош. Вместо этого к 16-ти годам парень стал музыкантом и в 1990-м вошел в бойз-бенд Take That. О выборе профессии он позже не жалел.

«Я знаю, что у меня лучшая работа в мире. Я выступал на миланском стадионе Сан-Сиро, где все смотрели на меня, и каждой песней я забивал гол», — говорил певец.

У группы Take That быстро получилось раскрутиться. Ее второй альбом Everything Changes стал одним из самых продаваемых альбомов в Англии, а сингл «Back For Good» покорил США. Музыканты ездили с гастролями и собирали концерты, но Роберт начал принимать наркотики, пить и ссориться с товарищами. Дело было не только в зависимости, он хотел исполнять хип-хоп и рэп, а не бесконечные баллады. В 1996 Take That распались.

Уильямс оказался одним из немногих музыкантов, чья сольная карьера выстрелила ярче, чем игра в группе. Уже через год он выпустил трек «Angels», который остается одним из самых узнаваемых хитов артиста. Кроме успеха на родине, Уильямс смог завоевать Европу и Латинскую Америку, где также получил статус одного из самых популярных исполнителей. Сейчас он продолжает выступать и собирать стадионы.

Певец проходил реабилитацию в 2007 году. В 2022-м он шутил, что заменил «кокаин и стриптизерш» творчеством, например, рисованием картин в своем гараже. Музыкант женат на американской актрисе Айде Филд, с которой начал встречаться в период борьбы с наркотиками, у пары четверо детей.

«Я не пью уже 24 года и не употребляю наркотики около 10-ти лет. Есть причина, по которой люди останавливаются: потому что они оказываются в аду», — признавался Уильямс в 2023 году. «Но, если бы сейчас передо мной была доска объявлений, я бы не стал вступать в бойз-бэнд», — добавлял артист.

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