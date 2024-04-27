Россия заявила о желании вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию

Военный атташе Российской Федерации в Джакарте Максим Лукьянов заявил, что Россия готова вернуться к обсуждению возможных поставок истребителей Су-35 в Индонезию. Об этом сообщает Tempo.

По его словам, Москва готова поставлять истребители в Индонезию, если у Джакарты появится желание. Он подчеркнул, что российская сторона готова вести переговоры по данному вопросу.

До этого стало известно, что Индонезия решила пока не приобретать у Франции 12 многоцелевых истребителей четвертого поколения Mirage 2000-5, а модернизировать вместо этого уже имеющиеся у страны российские самолеты «Сухой» и американские истребители F-16.

Глава индонезийского министерства обороны Данил Анзар Симанджунтак пояснил, что вместо новой оборонной покупки руководство страны закажет реновацию самолетов «Сухой» и F-16, которые уже имеются у Индонезии в наличии.

В 2022 году стало известно, что Индонезия закупит во Франции 42 истребителя Rafale. Перед этим из-за санкций США не был выполнен контракт на поставку в Индонезию 11 российских самолетов Су-35 стоимостью $1 млрд.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.