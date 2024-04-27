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Петербургский трамвай загорелся на маршруте

В Санкт-Петербурге загорелся трамвай с пассажирами

Трамвай с пассажирами загорелся во время движения по маршруту в Санкт-Петербурге, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Возгорание произошло на проспекте Солидарности в районе перекрестка с улицей Коллонтай. Пассажиры в страхе выбежали из салона, утверждает Shot. Прибывшим на место пожарным для ликвидации пламени пришлось забраться на крышу вагона. На кадрах с места происшествия видно, что возгорание произошло в передней части трамвая в районе кабины водителя. Над кабиной поднялся густой черный дым.

На крыше трамвая обгорел ящик с электрооборудованием, уточняет Telegram-канал «Оперативный МЧС Петербурга».

«В 18:05 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

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