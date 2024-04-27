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Депутат Соболев призвал не будоражить общество мобилизацией

Депутат Госдумы Виктор Соболев: необходимости в новой мобилизации в РФ нет

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что нужды в новой волне мобилизации в России нет. Его слова приводит издание «Подъем».

«Мы сейчас увеличиваем численность армии, призывая военнослужащих добровольно на военную контрактную службу», — отметил депутат.

По его словам, в настоящее время наступает решающий момент на фронте.

«Вот сейчас взять вот этих людей, имеющих боевой опыт, и заменить на не обученных? Это как будет выглядеть?» — сказал Соболев.

Он добавил, что большинство призванных ранее по частичной мобилизации, заключили контракт с министерством обороны РФ.

«Необходимость какая сейчас проводить мобилизацию, взбудоражить общество, вот это вот все, для чего?» — задался вопросом депутат.

Так он прокомментировал слова своего коллеги, депутата Алексея Журавлева, который заявил о необходимости ротации мобилизованных в зоне СВО, а потому, по его словам, не исключен «новый набор».

23 апреля было опубликовано видео, на котором депутат Госдумы Алексей Журавлев во время своего выступления на форуме «Лиги безопасного интернета» высказывается о приоритетах современной молодежи. Парламентарий возмутился из-за того, что современная молодежь считает главной ценностью жизнь и сообщил, что его воспитывали по-другому. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Журавлев объяснил свое возмущение тем, что главной ценностью молодежи является жизнь.

Ранее правительство РФ уточнило льготы для семей мобилизованных.

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Мобилизация в России
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