В Петербурге задержали чеченского полицейского с подозрительными таблетками

В Санкт-Петербурге полицейские остановили подозрительного мужчину, оказавшегося сотрудником МВД из Чеченской республики, сообщает «Фонтанка».

37-летний Алхазар привлек внимание стражей порядка своей нервозностью. Они остановили его на Звездной улице, и мужчина, выполнив законное требование, продолжил шататься и изменился в лице. Он явно не понимал, куда идет, но, по всей видимости, причиной дезориентации явилось не алкогольное опьянение.

Полицейские решили доставить прохожего в отдел полиции и досмотрели его. В кармане джинс задержанного нашли подозрительные сверток, а в сумке — пистолет и таблетки, которые принимают наркозависимые, кроме того, правоохранители обнаружили у Алхазара действительные удостоверения сотрудника МВД и ветерана боевых действий. Изъятое отправили на экспертизу.

По имеющейся информации, мужчина действительно служит в полиции Чечни, состоит на рядовой должности и занимается охраной зданий.

Ранее в Кремле заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни Цакаева.