Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали чеченского полицейского с подозрительными таблетками

«Фонтанка»: в Петербурге полицейские задержали своего коллегу из Чечни

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге полицейские остановили подозрительного мужчину, оказавшегося сотрудником МВД из Чеченской республики, сообщает «Фонтанка».

37-летний Алхазар привлек внимание стражей порядка своей нервозностью. Они остановили его на Звездной улице, и мужчина, выполнив законное требование, продолжил шататься и изменился в лице. Он явно не понимал, куда идет, но, по всей видимости, причиной дезориентации явилось не алкогольное опьянение.

Полицейские решили доставить прохожего в отдел полиции и досмотрели его. В кармане джинс задержанного нашли подозрительные сверток, а в сумке — пистолет и таблетки, которые принимают наркозависимые, кроме того, правоохранители обнаружили у Алхазара действительные удостоверения сотрудника МВД и ветерана боевых действий. Изъятое отправили на экспертизу.

По имеющейся информации, мужчина действительно служит в полиции Чечни, состоит на рядовой должности и занимается охраной зданий.

Ранее в Кремле заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни Цакаева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами