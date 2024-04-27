Дворнику, который помог выбраться людям из квартиры при пожаре, вручили картину

Дворнику Олимжону Ибрагимову, который помог выбраться людям из горящей квартиры в Санкт-Петербурге, подарили картину. Об этом заявил глава администрации Адмиралтейского района города Сергей Оверчук на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По счастливой случайности одним из первых очевидцев происшествия стал работник ручного труда», — написал Оверчук.

Глава администрации поблагодарил мужчину, который помог жителям покинуть задымленные квартиры. Помимо того, после героического поступка наемный рабочий помог ему разместить людей в ближайшей школе.

«Вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него», — отметил руководитель администрации.

Накануне стало известно, что в Петербурге дворник спас от пожара заблокированных на третьем этаже здания девушек, взобравшись по трубе.

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