Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дворнику, который помог выбраться людям из квартиры при пожаре, вручили картину

В Петербурге дворнику, спасшему девушек из горящей квартиры, подарили картину

Дворнику Олимжону Ибрагимову, который помог выбраться людям из горящей квартиры в Санкт-Петербурге, подарили картину. Об этом заявил глава администрации Адмиралтейского района города Сергей Оверчук на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По счастливой случайности одним из первых очевидцев происшествия стал работник ручного труда», — написал Оверчук.

Глава администрации поблагодарил мужчину, который помог жителям покинуть задымленные квартиры. Помимо того, после героического поступка наемный рабочий помог ему разместить людей в ближайшей школе.

«Вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него», — отметил руководитель администрации.

Накануне стало известно, что в Петербурге дворник спас от пожара заблокированных на третьем этаже здания девушек, взобравшись по трубе.

Ранее в Краснодарском крае загорелась гостиница.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами