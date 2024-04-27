Соединенным Штатам предрекли упадок

Соединенным Штатам грозит период упадка, после которого они вряд ли оправятся из-за отсутствия общего понимания проблемы и путей ее решения. Такое мнение выразил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

«США, возможно, приближаются к упадку, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись», — указывается в статье.

По мнению журналиста, у этого государства существует много инструментов национального восстановления, однако отсутствует общее понимание проблемы и способов ее решения. Кроме того, конкурентоспособность США падает как внутри страны, так и за пределами. А со стороны десятков развивающихся стран и Китая фиксируется снижение уважения к мощи государства. Также отмечаются такие трудности, как замедление роста производительности, «чрезмерное военное напряжение» и поляризации внутренней политической системы.

«Это должно послужить громким тревожным звонком для Америки в этот решающий год выборов», — полагает колумнист.

В марте политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма заявил, что процессы упадка в США продолжались «на протяжении целого поколения», однако именно сейчас происходит кульминация данного процесса.

Ранее кандидат в президенты США сообщил, что страна может не оправиться от второго срока Байдена.