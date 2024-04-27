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На Украине возбудили дело против Рады из-за неназначения выборов президента

Верховный суд Украины завел дело по иску против Рады из-за неназначения выборов

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Wikipedia.org

Верховный суд (ВС) Украины возбудил дело против Верховной рады по обвинению парламента в бездействии из-за неназначения президентских выборов в стране. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Верховный суд открыл производство по иску против Верховной рады», — указывается в публикации.

Согласно данным издания, автором иска стал житель Чернигова Олег Серик. В документе требуется признать незаконным бездействие Рады касательно неназначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 года, а также обязать парламент определиться с датой выборов главы государства посредством принятия соответствующего постановления.

«Суд вынес решение открыть производство по иску», — говорится в материале.

Уточняется, что для предоставления объяснений в рамках судебного производства Верховной раде предоставляется 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик.

В начале апреля политический обозреватель Андрей Перла заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский незаконно отменил президентские выборы в своей стране. По его словам, после 20 мая нынешний президент Украины не сможет законно им считаться, поскольку истекут его полномочия.

Ранее Зеленский счел Украину заложницей американских выборов.

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