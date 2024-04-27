Россиянки набросились на работницу пункта выдачи заказов и попали на видео

В Москве покупательницы, пришедшие за товаром в пункт выдачи «Яндекс Маркета», инициировали конфликт с сотрудницей пункта. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах две женщины, предположительно, мать и дочь, начинают спорить с работницей, которая сидит за компьютером. По данным канала, клиенткам пришел не тот товар, после чего сотрудница предложила им переоформить заказ. После этого одна из покупательниц бросила девушке неподошедший товар в лицо. После этого девушка сказала, что вызовет полицию, тогда женщины поспешно собрали свои вещи и ушли.

Официальных комментариев по поводу ситуации не поступало.

До этого в Кирове неизвестная в полуобнаженном виде проникла в пункт выдачи заказов Wildberries и устроила в нем погром: женщина раскидала землю, после чего уснула на банкетке.

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