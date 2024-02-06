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Как Москву впервые украсили к китайскому Новому году

Фестиваль «Китайский Новый год» начинается в Москве 9 февраля

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В этом году Москва впервые будет отмечать китайский Новый год. Сам праздник начинается 10 февраля, но гуляния традиционно длятся 15 дней. 9 февраля в столице откроется масштабный фестиваль, который проводится впервые. Ради него улицы города украсили в традиционном китайском стиле.

На Новом Арбате, Тверском бульваре, Тверской площади, в Камергерском переулке и других центральных улицах появились световые арки, красные китайские фонарики, красные пагоды с золотыми крышами, фигурки драконов и свитки с новогодними поздравлениями. Впервые отметить китайский Новый год решили в «Аптекарском огороде» — в саду появились красные фонарики, гирлянды и парящие драконы.

Праздничные мероприятия продлятся до 18 февраля. Москвичи на фестивале смогут попробовать блюда традиционной китайской кухни, научиться каллиграфии и китайским народным песням. Посольство КНР выразило надежду, что гуляния станут ежегодными.

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