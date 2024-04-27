Росавиация попросила авиакомпании снизить недопуск багажа на рейсы

Росавиация в преддверии майских праздников попросила авиакомпании предпринять комплекс действий, направленный на стабильность перевозок, в том числе минимизировать случаи недопуска багажа на рейсы. Это следует из телеграммы главы Росавиации Дмитрия Ядрова, пишет ТАСС.

«В целях обеспечения бесперебойных и безопасных перевозок российских граждан авиатранспортом в период майских праздничных дней 2024 года прошу вас принять дополнительные меры», — говорится в телеграмме.

Чаще всего багаж при перелете может потеряться при обработке в аэропорту, во время трансферного рейса и во время доставки в багажный отсек самолета. Об этом рассказывали авторы группы «Путешествия без багажа» в Одноклассниках Виталий Багров и Антон Гилмор.

По их мнению, идеальной багажной сумкой для путешествия является гладкий чемодан в форме параллелепипеда с крепкими ручками, а все ручки, ремни, лямки и карабины с чемодана лучше убрать.

Ранее сообщалось, что турист пытался сдать в багаж два чемодана, набитых кокаином.