Американская поп-певица Бритни Спирс урегулировала судебное дело об опекунстве со своим папой Джейми Спирсом. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на адвоката исполнительницы Мэтью Розенгарта.

«Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве с отцом», — указывается в статье издания.

Розенгарт подчеркнул, что несмотря на то, что дело об опекунстве было прекращено еще три с половиной года назад, «желание женщины обрести свободу теперь по-настоящему исполнилось».

«Ей больше не нужно посещать суд или быть вовлеченной в судебные разбирательства по этому вопросу», — подчеркнул правозащитник.

Согласно информации звезде, скорее всего, придется выплатить судебные издержки ее отца.

Перед этим стало известно, что Бритни никогда не помирится со своим отцом Джейми несмотря на то, что больной родитель недавно перенес ампутацию.

Ранее 42-летняя Бритни Спирс снялась полностью голой в океане.