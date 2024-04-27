МИД ФРГ ушел от ответа на призыв Китая расследовать взрывы на «Северных потоках»

Министерство иностранных дел Германии ушло от ответа на вопрос о призыве Китая расследовать взрывы на «Северных потоках», указав, что немецкая генпрокуратура уже занимается этим вопросом. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении ведомства подчеркивается, что расследование уже ведется федеральным генпрокурором.

В публикации подчеркивается, что с момента инцидента власти Германии до сих пор не представили каких-либо деталей о произошедшем.

До этого заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что странам следует сотрудничать с Россией в расследовании теракта на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

До этого сообщалось, что бывший полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский найден. СМИ называют его координатором атак на «Северные потоки». Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Экс-полковник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. В постановлении Кировоградского районного суда, которое имеется в распоряжении издания, говорится, что Червинскому продлили меру пресечения автоматически ввиду невозможности провести подготовительное заседание.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».