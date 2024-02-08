«Москва слезам не верит», «Не родись красивой» и еще 5 ролей Ирины Муравьевой

8 февраля народной артистке России Ирине Муравьевой исполнилось 75 лет. Звезда фильма, получившего «Оскар», она в свое время не смогла поступить в театральный (хотя подавала заявления во все институты разом), затем работала на телевидении, а в 30 лет внезапно стала одной из самых узнаваемых актрис СССР. В честь юбилея «самой обаятельной и привлекательной» «Газета.Ru» рассказывает о 7 важных актерских работах Ирины Муравьевой.