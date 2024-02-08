08 февраля 2024, 17:29
Фото
«Москва слезам не верит», «Не родись красивой» и еще 5 ролей Ирины Муравьевой
close
Актриса Ирина Муравьева в фильме «Карнавал» (1981)
«Чисто английское убийство» (1974)
Одна из первых больших ролей Муравьевой в кино. В криминальном детективе по одноименному роману Сирила Хейра актриса сыграла дочь дворецкого Сюзанну Анну Бриггс (озвучила героиню Алла Будницкая), которая вместе с гостями оказывается запертой в фамильном замке, где практически одновременно умирают несколько человек. Из забавного – все машины в ленте леворульные, хотя действие разворачивается в «праворульной» Англии.
«Москва слезам не верит» (1979)
Великая картина Владимира Меньшова, удостоенная премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и сделавшая Муравьеву суперзвездой советского кино. Партнерами актрисы по съемочной площадке стали Вера Алентова и Алексей Баталов, с которым она ранее снималась в «Чисто английском убийстве». За роль в культовой мелодраме Муравьева была удостоена Государственной премии СССР.
Актриса Ирина Муравьева в роли Людмилы в фильме «Москва слезам не верит» (режиссер Владимир Меньшов), 1979 год
«Мы, нижеподписавшиеся» (1981)
Камерная драма автора «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой не так хорошо знакома широкой аудитории, и это кажется огромной несправедливостью: как минимум из-за выдающегося актерского состава, в который вошли Муравьева, Леонид Куравлев, Юрий Яковлев, Олег Янковский, Клара Лучко, а также Иосиф Кобзон. Действие ленты разворачивается в поезде, по ходу движения которого главный инженер пытается всеми правдами и неправдами убедить производственную комиссию принять вроде бы уже отвергнутый объект, построенный его компанией.
Артисты Ирина Муравьева, Аристарх Ливанов, режиссер Татьяна Лиознова и актер Леонид Куравлев на съемках фильма «Мы, нижеподписавшиеся», 1981 год
«Карнавал» (1981)
Еще одна совместная работа Муравьевой и Лиозновой, окончательно влюбившая зрителей в будущую народную артистку страны. Образ провинциалки Нины Соломатиной, которая мечтает стать артисткой, и по сей день остается визитной карточкой Муравьевой – не говоря уже о сцене у телефона-автомата с суперхитом «Позвони мне, позвони», который знают наизусть даже далекие от мира отечественного кино люди. За роль в «Карнавале» Муравьева была признана актрисой года в СССР, а сам фильм долгое время являлся абсолютным лидером кинопроката.
Актеры Юрий Яковлев и Ирина Муравьева на съемках фильма «Карнавал» режиссера Татьяны Лиозновой, 1981 год
«Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Один из хитов перестройки, лирическая комедия с Татьяной Васильевой, Леонидом Куравлевым и Александром Абдуловым, в которой главная героиня в исполнении Муравьевой, инженер конструкторского бюро НИИ Надя Клюева, пытается улучшить личную жизнь с помощью «научных» методов обольщения. Ради роли в проекте актриса научилась играть в настольный теннис (с ним связаны ключевые сцены ленты), при этом долгое время она не была в восторге от сюжета – лишь спустя годы после выхода «Самой обаятельной и привлекательной» Муравьева по достоинству оценила картину.
«Неуловимый Фунтик» (1986)
На старте карьеры Муравьеву, случалось, переозвучивали, что совершенно не помешало ее успешной и длительной работе в анимации – на счету актрисы десятки мультипликационных проектов, которым она подарила свой голос. В их числе цикл о поросенке Фунтике, где Муравьева озвучила ручную обезьянку по кличке Бамбино.
«Не родись красивой» (2005-2006)
Внезапный проект в фильмографии Муравьевой – один из главных сериалов нулевых, успешнейшая адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка», которая в ближайшие годы (это уже подтверждено) получит продолжение. В оригинальной версии «Не родись красивой» народная артистка исполнила роль Елены Пушкаревой, домохозяйки и матери главной героини Кати.
Актриса Ирина Муравьева в роли Марины на съемках фильма «Охота на лис» режиссера Вадима Абдрашитова, 1980 год
Актриса Ирина Муравьева с сыновьями Женей и Даниилом, 1983 год
Актриса Ирина Муравьева в роли Евлампии Купавиной в спектакле «Волки и овцы» на сцене Академического Малого театра, 2000 год
Народная артистка России Ирина Муравьева во время сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона, 2021 год
8 февраля народной артистке России Ирине Муравьевой исполнилось 75 лет. Звезда фильма, получившего «Оскар», она в свое время не смогла поступить в театральный (хотя подавала заявления во все институты разом), затем работала на телевидении, а в 30 лет внезапно стала одной из самых узнаваемых актрис СССР. В честь юбилея «самой обаятельной и привлекательной» «Газета.Ru» рассказывает о 7 важных актерских работах Ирины Муравьевой.