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В России появится 10 тыс. км платных автодорог

В России планируют построить 10 тыс. км платных дорог через 12 лет

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Госкомпания «Автодор» готовит программу строительства в России 10 тыс. км платных автодорог до 2036 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

«Мы посчитали, сколько потенциально таких [платных] дорог могло бы быть, потенциально видим в перспективе до 2036 года порядка 10 тыс. км. Мы сейчас каждую дорогу анализируем - во сколько обходится стоимость, сколько мы сможем привлечь внебюджетных источников, сколько необходимо средств бюджетных», — приводит агентство слова Хуснуллина.

Вице-премьер уточнил, что разработкой программы занимается ГК «Автодор», на ее предпроект уйдет год. Результаты расчетов будут представлены в правительстве РФ. По его словам, платные дороги в настоящее время востребованы в качестве подъездов к крупным городам, либо должны пролегать вокруг городов.

Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» появится разметка для контроля дистанции.

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