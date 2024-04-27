В Краснодаре хозяева оставили собаку в машине на солнцепеке

В Краснодаре хозяева оставили собаку в салоне автомобиля, припаркованного на солнцепеке. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Инцидент произошел на парковке парка Галицкого. В этот момент температура на улице составляла около +30°С. В ситуацию вмешались прохожие, которые попытались напоить животное через приоткрытое окно. Однако сделать этого не удалось. Оставленный стакан с водой пес опрокинул. Связаться с владельцем автомобиля также не удалось, поскольку номера телефона под стеклом он не оставил, а сигнализация не сработала. В салоне также не было и миски с водой.

До этого в Зеленограде девушка угнала припаркованную у магазина «Газель», которая затем въехала в толпу людей. Ей удалось завести машину, потому что водитель оставил ключ в замке зажигания. В момент, когда машина пришла в движение, угонщица выпрыгнула из салона.

Ранее в Краснодаре мужчина набросился на водителя, который перегородил проезд при выгрузке вещей из машины.