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В Госдуме обвинили МОК в двойных стандартах

Депутат Свищев о МОК: допустили Израиль и Палестину, но припугнули наших

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в двойных стандартах из-за того, что глава организации Томас Бах заявил, что российских спортсменов могут дисквалифицировать на Играх в Париже за демонстрацию государственных символов и символики в поддержку СВО. Также Бах объяснил допуск на Игры спортсменов из Израиля и Палестины тем, что это «иная ситуация», передает «Спорт-Экспресс».

«Бах допустил израильтян и палестинцев, а с другой стороны, жестко припугнул наших спортсменов. Разве это не двойные стандарты?» — сказал Свищев.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее Тарасова жестко ответила Томасу Баху.

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