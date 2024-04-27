Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в год

В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за мигрантами в России

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает повышение эффективности в сфере вопросов миграции. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект должен внести ряд изменений, которые помогут модернизировать законодательство, а также обеспечить национальную безопасность в миграционной сфере.

Также предлагается сократить предельный срок пребывания иностранцев на территории РФ до 90 дней в течение каждого периода в рамках одного календарного года.

На сегодняшний день иностранцы, которым не требуется получение визы, могут находиться на территории РФ 90 дней в течении каждого периода в 180 суток.

Кроме этого, предлагается ввести обязательные условия пребывания на территории России иностранных граждан, которые предполагают уважение традиционных духовно-нравственных ценностей и невмешательство во внутреннюю и внешнюю политику.

До этого депутат Госдумы Александр Якубовский предложил ужесточить наказание за организацию незаконной миграции, в том числе увеличить срок лишения свободы и сумму штрафа. Соответствующее обращение он отправил главе Минюста Константину Чуйченко.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами