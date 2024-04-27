Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в год

Депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает повышение эффективности в сфере вопросов миграции. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект должен внести ряд изменений, которые помогут модернизировать законодательство, а также обеспечить национальную безопасность в миграционной сфере.

Также предлагается сократить предельный срок пребывания иностранцев на территории РФ до 90 дней в течение каждого периода в рамках одного календарного года.

На сегодняшний день иностранцы, которым не требуется получение визы, могут находиться на территории РФ 90 дней в течении каждого периода в 180 суток.

Кроме этого, предлагается ввести обязательные условия пребывания на территории России иностранных граждан, которые предполагают уважение традиционных духовно-нравственных ценностей и невмешательство во внутреннюю и внешнюю политику.

До этого депутат Госдумы Александр Якубовский предложил ужесточить наказание за организацию незаконной миграции, в том числе увеличить срок лишения свободы и сумму штрафа. Соответствующее обращение он отправил главе Минюста Константину Чуйченко.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.