«Джигит», «Спартак» и Tempest: что Запад и Россия показали на военной выставке

С 4 по 8 февраля в Эр-Рияде проходит международная военно-техническая выставка World Defense Show 2024. Лозунг WDS 2024 — «Оборудовано для будущего», в этом году на ней впервые появился космический павильон. Свои разработки в этой области представили BAE Systems, Boeing Space, Leo Labs, Lockheed Martin и «Роскосмос». Госкорпорация привезла макеты ракетно-космической техники и снаряжения, в том числе современный скафандр «Сокол-КВ-2».

Из России в Саудовскую Аравию приехали представители более 20 организаций. Самым крупным экспонатом стал военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) в экспортном исполнении. ОАК также показала истребитель Су-75.

Широко на выставке представлены российские системы ПВО: и зарекомендовавший себя в зоне спецоперации ЗРПК «Панцирь» в последней модификации, и новейшие средства борьбы с беспилотниками «Серп-ВС6». На WDS 2024 впервые привезли опорно-пусковую установку «Джигит», предназначенную для стрельбы ракетами ПЗРК.

Большое внимание по традиции уделили сухопутной и морской технике — показали бронеавтомобили класса MRAP «Титан», «Спартак» и «Тайфун-К». Премьерой стал модернизированный корвет «Тигр».

Китайская оборонка на WDS 2024 продемонстрировала истребитель 5-го поколения Shenyang J-31, первый для страны военно-транспортный самолет Y-20 и многоцелевой транспортный самолет Y-9, а также военные беспилотники. Американские компании привезли на выставку разработки в области ПВО, включая ракеты Patriot GEM-T и радары LTAMDS. Что еще показали на выставке — в галерее «Газеты.Ru».