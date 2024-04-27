В РГПУ им. Герцена рассказали, что закрыли свой центр Ивана Ильина

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге закрыл «Центр культурного наследия И.А. Ильина и цивилизационного развития» из-за отсутствия активной деятельности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вуза, отвечая на вопрос об удалении информации о центре со своего сайта. Там отметили, что центр проработал два года, а в штате сотрудников числился всего один человек.

«Центр Ильина был создан в 2021 году. Решение о его создании было принято прежним руководством РГПУ им. А. И. Герцена. Штатное расписание центра — один человек. Активную деятельность центр не вел. Именно по этой причине он и был закрыт в 2023 году. Удаление данных о центре с сайта вызвано актуализацией информации о работающих структурах университета», — сообщили в вузе.

До этого журналисты обратили внимание, что с сайта РГПУ имени Герцена пропала информация о центре Ивана Ильина. Отмечалось, что сведения о центре были удалены после того, как студенты московского РГГУ выступили против создания учебно-научного центра имени Ивана Ильина под руководством Александра Дугина.

В петиции против создания центра Ильина при РГГУ студенты потребовали переименовать школу и дать им возможность проголосовать за новое название. Ректор РГГУ Александр Безбородов заявил «Газете.Ru», что петицию опубликовала «украинская агентура», а не студенты.

На критику студентов отреагировали в Госдуме. Депутат Владимир Исаков попросил министерство науки и высшего образования и Генеральную прокуратуру РФ проверить законность создания научного центра, а депутат Денис Парфенов попросил ректора РГГУ переименовать структуру. Исаков отметил, что Ильин открыто называл себя фашистом. Кроме этого, он «приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера и позитивно оценивал политику Бенито Муссолини».

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «неуместными» споры вокруг центра Ильина и их перенос в политическое поле.

Иван Ильин — российский философ-эмигрант, покинувший страну на «философском пароходе» в 1922 году. С 1923 по 1934 год он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 года Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер «остановил процесс большевизации» в Германии.

Ранее философ Дугин назвал петицию против школы Ильина вмешательством спецслужб Запада.