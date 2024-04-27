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В Москве арестован продюсер новостной службы агентства Reuters

Продюсера Reuters Габова арестовали из-за участия в экстремистском сообществе

В Москве арестовали продюсера Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения контента ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России)). Против него заведено уголовное дело по ч.2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Мужчину заключили под стражу на два месяца, то есть до 27 июня.

29 марта адвокат Сергей Сирош сообщил, что Басманный районный суд Москвы арестовал журналистку издания Sota Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Антонину Фаворскую (Кравцову) по делу о связях с Фондом борьбы с коррупцией. Судья избрала ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита журналистки обжаловала арест.

27 апреля Никулинский суд Москвы оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-СМИ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

Ранее «Газета.Ru» подсчитала, сколько СМИ заблокировали в России за 10 лет.

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