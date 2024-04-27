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Российские врачи неделю боролись за жизнь пациентки после неудачной операции по липосакции

В Дагестане врачи спасли женщину после операции по липосакции в частной клинике

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В Дагестане врачи Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП) спасли пациентку, у которой начались осложнения после операции по липосакции в частной клинике. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказали врачи, 37-летней жительнице Махачкалы стало плохо через несколько дней после липосакции на животе, в РКБСМП ее доставили в тяжелом состоянии с признаками жировой эмболии. Женщина жаловалась на одышку, учащенное сердцебиение, сильные боли. Также у пациентки была лихорадка.

«Жировая эмболия - это опасное состояние, возникающее вследствие попадания жировой ткани в просвет сосуда, что вызывает его закупорку, повреждение мозга и расстройство всех жизненно важных органов», — рассказала врач больницы Аида Исмаилова.

Неделю медики боролись за жизнь женщины в реанимации.

В пресс-службе учреждения отметили, что это не единичный случай осложнений после липосакции, количество пациенток с осложнениями после хирургического удаления жира растет с каждым годом.

Ранее в Ростове врачи спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 56 магнитов.

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