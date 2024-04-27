В ЦБ рассказали, какие переводы станут бесплатными с 1 мая

С 1 мая россияне смогут без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Информация об этом опубликована на сайте Банка России.

Регулятор напомнил, что такие переводы можно осуществить по номеру счета через мобильные приложения, а также в личном кабинете на сайте банка или по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

В пресс-службе отметили, что нововведение не будет распространяться на переводы, совершенные непосредственно в отделениях, потому что для банков это более затратная операция. Также исключение составят переводы по номеру карты, так как в этом случае нельзя однозначно определить получателя.

До этого в Госдуме напомнили о повышении лимита по СБП в мае.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются Системой быстрых платежей.