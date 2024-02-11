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Не только Рэйчел из «Друзей». Лучшие роли Дженнифер Энистон

Актрисе из «Друзей» Дженнифер Энистон исполнилось 55 лет

11 февраля юбилей отмечает Дженнифер Энистон – одна из самых любимых и высокооплачиваемых актрис Голливуда, икона стиля своего поколения, обладательница «Эмми» и «Золотого Глобуса». Подавляющему большинству аудитории она знакома по роли Рэйчел Грин в великом сериале «Друзья», однако и за пределами культового ситкома у Энистон есть много достойных проектов, заслуживающих внимания. В день 55-летия актрисы «Газета.Ru» рассказывает о девяти главных актерских работах американской артистки.

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