11 февраля 2024, 13:34
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Не только Рэйчел из «Друзей». Лучшие роли Дженнифер Энистон
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Актриса Дженнифер Энистон на премьере фильма «Несносные боссы» в Лондоне, 2011 год
«Друзья» (1994-2004)
Главная роль в карьере Энистон (удивительно, что ее могло и не быть; Рэйчел изначально всерьез хотел отдать Кортни Кокс, которая в итоге сыграла Монику), топ-1 ситком в истории человечества и, возможно, лучший сериал из когда-либо созданных в принципе. «Друзья» даже среди современников никак не выделялись ни оригинальность задумки, ни общим сюжетом, ни декорациями – мегауспех проекта был заложен в тот момент, когда продюсеры продали свои души в обмен на возможность подобрать тот самый актерский секстет, который затем вошел в словари как синоним слова «синергия». Ромком и спустя 30 лет после выхода выглядит актуальным, а если точнее – вневременным; здесь практически нет символов ушедшей эпохи, это просто идеальная в своей искренности и доброте история о среднестатистических людях, которые влюбляются, расстаются, грустят, теряют близких, рожают детей, кайфуют от костей динозавров и жирной пиццы – и все это в вакууме. Именно поэтому даже когда никого из легендарной шестерки уже не будет с нами, «Друзья» по-прежнему будут где-то рядом для всех нас – как завещалось в заставке.
«Стальной гигант» (1999)
С выходом «Друзей» на Энистон посыпались бесконечные предложения о съемках в больших проектах – и были там не только «рэйчелообразные» роли. В частности, актриса поучаствовала в создании культового мультфильма о гигантском роботе, прилетевшем на Землю из далекого космоса. В проекте Джен озвучила Энни – маму главного героя Хогарта, другом которого становится с виду грозный пришелец.
«Рок-звезда» (2001)
Далеко не самый известный проект в фильмографии Энистон, который, впрочем, заслуживает куда большего внимания, чем многие одноразовые ромкомы с ее участием. «Рок-звезда» – история об обычном парне в исполнении Марка Уолберга, занимающемся ремонтом копировальных машин, который внезапно получает шанс стать вокалистом своей любимой группы Steel Dragon. В основу сюжета ленты легла реальная история музыканта Тима «Ripper» Оуэнса и хэви-метал-коллектива Judas Priest.
«Брюс всемогущий» (2003)
Один из самых известных фильмов Энистон, который вы точно смотрели по телевизору в один из субботних вечеров, – милая комедия о популярном ведущем новостей с праймовым Джимом Керри в главной роли (Джен сыграла здесь его жену), жизнь которого сначала летит под откос после неожиданного увольнения, а потом становится совсем уж сумасшедшей, когда Бог предлагает ему временную должность и. о. Из неприятного – съемки в проекте могли обернуться для Энистон большой трагедией; при создании одной из сцен на актрису едва не упал операторский кран, от несчастья ее спас оказавшийся рядом Керри.
«Цена измены» (2005)
Партнерами Энистон по драматическому триллеру режиссера Микаэля Хофстрема были Клайв Оуэн, Венсан Кассель, а также рэпер RZA, – что уже заставляет обратить на проект пристальное внимание. Оригинальное название ленты о том, куда тебя может привести небольшая интрижка на стороне, дословно переводится на русский как «Сошедший с рельсов» (главный герой знакомится с очаровательной незнакомкой как раз в поезде), однако, кажется, это тот редкий случай, когда локализаторы, что называется, адаптировали тайтл «сосмыслом»: лента вышла прямиком в год официального развода Энистон с (очень плохо поступившим) Брэдом Питтом, до сих пор единственным мужем в ее жизни.
«Марли и я» (2008)
Эталонная слезовыжималка, которая может не зайти разве что тем странным редким людям, ?н?е? ?и?м?е?ю?щ?и?м? ?с?е?р?д?ц?а? не любящим собак. «Марли и я» – трогательная история одной обычной семьи, показанная сквозь призму жизни их милейшего лабрадора, в которой актерский тандем Дженнифер Энистон / Оуэн Уилсон, конечно, меркнет на фоне очаровательной собачки (а если точнее, собачек – в роли Марли задействовали аж 22-х песелей), но без которого фильм едва ли получился бы таким жизненным, добрым и искренним.
«Притворись моей женой» (2011)
Одна из многочисленных комедий с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях (актеры в обычной жизни являются большими друзьями) – и, пожалуй, самая лучшая. Сюжет ромкома крутится вокруг хитрого дантиста Дэнни (Сэндлер), который привык знакомиться с девушками в образе бедного-несчастного мужа, страдающего из-за неадекватной жены (и находящего в итоге утешение в объятиях наивных незнакомок). Однажды, впрочем, тактика Дэнни дает осечку: он встречает (как бы) женщину своей мечты, которая не хочет быть просто любовницей, – и просит свою давнюю подругу-ассистентку (Энистон) притвориться его ужасной супругой, чтобы разыграть спектакль с разводом.
«Мы – Миллеры» (2013)
Неоднозначная, но все же очень популярная комедия о фриковатой четверке, которая притворяется милой семьей с целью хорошо подзаработать. Фильм местами расстраивает своей пошлостью (и особенно по той причине, что в этой пошлости участвует сама Энистон, – в десятые у нее в целом было немало неоднозначных ролей), но компенсирует это доброй сценой после титров, где обыгрывается участие актрисы в «Друзьях».
«Утреннее шоу» (2019-...)
Хитовый драматический сериал о харассменте и работе медиа, который окончательно снял все вопросы о драматическом таланте сразу двух выдающихся комедийных актеров – Энистон и Стива Карелла. Известно, что за каждую серию проекта звезда «Друзей» зарабатывает по $2 млн.
Дженнифер Энистон на 30-м Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, 2015 год
11 февраля юбилей отмечает Дженнифер Энистон – одна из самых любимых и высокооплачиваемых актрис Голливуда, икона стиля своего поколения, обладательница «Эмми» и «Золотого Глобуса». Подавляющему большинству аудитории она знакома по роли Рэйчел Грин в великом сериале «Друзья», однако и за пределами культового ситкома у Энистон есть много достойных проектов, заслуживающих внимания. В день 55-летия актрисы «Газета.Ru» рассказывает о девяти главных актерских работах американской артистки.