В Минэкономразвития объяснили рост доходов россиян в январе-марте

Первый фактор роста доходов россиян в январе-марте 2024 года — увеличение зарплат населения в условиях низкой безработицы. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов.

«В числе отраслей с наиболее высокими темпами роста зарплат — информация и связь, строительство и обрабатывающие производства, которые одновременно являются драйверами развития экономики. Второй фактор — рост предпринимательских доходов в наиболее динамично развивающихся секторах на фоне общего фронтального роста экономики», — отметил Денисов.

Третий фактор роста доходов — продолжающаяся системная поддержка государством нуждающихся слоев населения при помощи различных социальных выплат. По словам Денисова, это, в частности, способствовало росту доходов в наименее обеспеченных группах населения.

Денисов подытожил, что российский рынок труда продолжает оставаться гибким, и об этом говорит рост экономики. Глава департамента добавил, что власти продолжат принимать меры по дальнейшему повышению гибкости и производительности труда россиян.

По данным Минэкономразвития, реальные денежные доходы россиян в январе-марте 2024 года выросли на 5,9% год к году (+10,4% к уровню двухлетней давности).

Ранее в министерстве оценили ситуацию с безработицей в России.