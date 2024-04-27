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«Они должны заплатить»: Медведев предложил изъять имущество американских инвесторов

Медведев: США создали противоречащий праву механизм присвоения активов России

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Екатерина Штукина/РИА Новости
Если США конфискуют российские активы, России надо в ответ изъять имущество американцев, считает зампред Совбеза РФ Медведев. Политик признал, что это – «сложный момент», так как для таких мер придется изменить российское законодательство. Однако, Медведев считает, что Россия может дать ответ созданию в США механизма незаконного присвоения российских ценностей, который противоречит международному праву. Накануне конгресс США разрешил президенту Джо Байдену конфисковать государственные активы РФ для передачи и Украине. Ожидается, что окончательно вопрос изъятия российских активов будет решен в июне на саммите G7. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В ответ на изъятие российских активов в США стоит отобрать американское имущество в России, предложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram.

Поскольку у России нет государственных активов США, можно будет ввести меры против отдельных американцев, уточнил он.

«Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна – у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричным. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным», — пояснил Медведев.

Политик отметил, что в юрисдикции России есть, например, деньги и недвижимость частных лиц из США. Российский суд мог бы принудительно их конфисковать в ответ на действия Белого дома.

«Да, это сложная история, поскольку эти [иностранные] лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную.

Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. ... На это необходимо дать ответ», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в российских законах уже есть нужный механизм. Речь идет о реторсии — правомерных принудительных действий государства в ответ на недружественный акт другой страны. Вопрос регулирует ст. 1194 ГК РФ. Однако она предполагает в качестве ответной меры ограничение прав на имущество, а не полное лишение. Поэтому Медведев предложил расширить законодательство и разрешить в качестве реторсии конфисковать в пользу России «имущество иностранных субъектов права из недружественных стран».

В списке недружественных сейчас около 50 государств, но в данном случае Медведев говорит именно об американцах.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения. Fiat iustitia, et pereat mundus! (лат.— «Да свершится справедливость, даже если мир погибнет» — Газета.Ru)», — такими словами он закончил свое предложение.

Что происходит с российскими активами

Сенат США 24 апреля одобрил законопроект о конфискации замороженных в стране активов России. Точня сумма не называлась, СМИ сообщали, что речь идет от $4 млрд до $8 млрд. Авторы этой инициативы предлагают передать средства Украине. Владельцы активов, а это среди прочего ЦБ, Минфин и Фонд национального благосостояния России, не смогут оспорить это решение в американском суде.

Документ еще должен подписать президент США Джо Байден. Если закон примут, именно Байден будет единолично принимать решение об изъятии российских активов. Это сделано, чтобы обойти правовую коллизию: собственность государств имеет иммунитет от судебных процедур, но президент — это исполнительная власть, а не судебная.

Большинство замороженных активов России находится в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии. По оценке российских юристов, ЕС вряд ли дойдет до конфискации активов.

«По одной простой причине: у них есть статья 17 Хартии ЕС об основных правах... У них эта дискуссия, можно сказать, уже давно закончена. Британцы тоже не пошли и не пойдут никогда по похожему пути. Швейцарцы вообще этот вопрос закрыли еще в феврале 2023 года»,

— оценивал ситуацию партнер юридической фирмы BGP Letigation Сергей Гландин.

Вместо прямой конфискации в Европе ищут обходные пути, например, такикой как передача Киеву дохода от замороженных средств. Известно, что США представят свой план действий по активам России на саммите G7 в июне. Пока минфин США разрабатывает стратегию, как свести к минимум возможный риск ответных действий Москвы.

Как власти России относятся к конфискации активов

МИД России ранее тоже намекал на изъятие иностранного имущества. Возможную конфискацию российских активов в США ведомство называло «циничным воровством».

«Будем руководствоваться принципом взаимности... Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия.

Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк. Не станем церемониться»,

заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кремль без подробностей обещал, что «Америке придется ответить». Россия будет действовать без временных ограничений, но так, как прежде всего выгодно ей самой, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это [изъятие российских активов] нанесет непоправимый ущерб имиджу США. Это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности», — считает он.

Активы зарубежных компаний в России уже передают Росимуществу. Весной 2023 года Путин подписал соответствующий закон о механизме введения временного управления иностранными активами. Так Росимущество получило большую часть акций российских структур финской энергокомпании Fortum и немецкой Uniper. Однако агентство подчеркивало, что речь не о том, что Россия лишает иностранных владельцев права собственности.

«Подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний... Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов... Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны», — разъясняло Росимущество.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа со своей стороны предлагал не только конфисковывать иностранные активы, но и в качестве ответа «отказаться от каких-то своих обязательств», в том числе в области патентов и штрафов за те или иные технологии.

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