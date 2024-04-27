«Они должны заплатить»: Медведев предложил изъять имущество американских инвесторов

Если США конфискуют российские активы, России надо в ответ изъять имущество американцев, считает зампред Совбеза РФ Медведев. Политик признал, что это – «сложный момент», так как для таких мер придется изменить российское законодательство. Однако, Медведев считает, что Россия может дать ответ созданию в США механизма незаконного присвоения российских ценностей, который противоречит международному праву. Накануне конгресс США разрешил президенту Джо Байдену конфисковать государственные активы РФ для передачи и Украине. Ожидается, что окончательно вопрос изъятия российских активов будет решен в июне на саммите G7. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В ответ на изъятие российских активов в США стоит отобрать американское имущество в России, предложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram.

Поскольку у России нет государственных активов США, можно будет ввести меры против отдельных американцев, уточнил он.

«Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна – у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричным. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным», — пояснил Медведев.

Политик отметил, что в юрисдикции России есть, например, деньги и недвижимость частных лиц из США. Российский суд мог бы принудительно их конфисковать в ответ на действия Белого дома.

«Да, это сложная история, поскольку эти [иностранные] лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную.

Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. ... На это необходимо дать ответ», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в российских законах уже есть нужный механизм. Речь идет о реторсии — правомерных принудительных действий государства в ответ на недружественный акт другой страны. Вопрос регулирует ст. 1194 ГК РФ. Однако она предполагает в качестве ответной меры ограничение прав на имущество, а не полное лишение. Поэтому Медведев предложил расширить законодательство и разрешить в качестве реторсии конфисковать в пользу России «имущество иностранных субъектов права из недружественных стран» .

В списке недружественных сейчас около 50 государств, но в данном случае Медведев говорит именно об американцах.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения. Fiat iustitia, et pereat mundus! (лат.— «Да свершится справедливость, даже если мир погибнет» — Газета.Ru)», — такими словами он закончил свое предложение.

Что происходит с российскими активами

Сенат США 24 апреля одобрил законопроект о конфискации замороженных в стране активов России. Точня сумма не называлась, СМИ сообщали, что речь идет от $4 млрд до $8 млрд. Авторы этой инициативы предлагают передать средства Украине. Владельцы активов, а это среди прочего ЦБ, Минфин и Фонд национального благосостояния России, не смогут оспорить это решение в американском суде.

Документ еще должен подписать президент США Джо Байден. Если закон примут, именно Байден будет единолично принимать решение об изъятии российских активов. Это сделано, чтобы обойти правовую коллизию: собственность государств имеет иммунитет от судебных процедур, но президент — это исполнительная власть, а не судебная.

Большинство замороженных активов России находится в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии. По оценке российских юристов, ЕС вряд ли дойдет до конфискации активов.

«По одной простой причине: у них есть статья 17 Хартии ЕС об основных правах... У них эта дискуссия, можно сказать, уже давно закончена. Британцы тоже не пошли и не пойдут никогда по похожему пути. Швейцарцы вообще этот вопрос закрыли еще в феврале 2023 года»,

— оценивал ситуацию партнер юридической фирмы BGP Letigation Сергей Гландин.

Вместо прямой конфискации в Европе ищут обходные пути, например, такикой как передача Киеву дохода от замороженных средств. Известно, что США представят свой план действий по активам России на саммите G7 в июне. Пока минфин США разрабатывает стратегию, как свести к минимум возможный риск ответных действий Москвы.

Как власти России относятся к конфискации активов

МИД России ранее тоже намекал на изъятие иностранного имущества. Возможную конфискацию российских активов в США ведомство называло «циничным воровством».

«Будем руководствоваться принципом взаимности... Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия.

Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк. Не станем церемониться»,

— заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кремль без подробностей обещал, что «Америке придется ответить». Россия будет действовать без временных ограничений, но так, как прежде всего выгодно ей самой, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это [изъятие российских активов] нанесет непоправимый ущерб имиджу США. Это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности», — считает он.

Активы зарубежных компаний в России уже передают Росимуществу. Весной 2023 года Путин подписал соответствующий закон о механизме введения временного управления иностранными активами. Так Росимущество получило большую часть акций российских структур финской энергокомпании Fortum и немецкой Uniper. Однако агентство подчеркивало, что речь не о том, что Россия лишает иностранных владельцев права собственности.

«Подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний... Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов... Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны», — разъясняло Росимущество.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа со своей стороны предлагал не только конфисковывать иностранные активы, но и в качестве ответа «отказаться от каких-то своих обязательств», в том числе в области патентов и штрафов за те или иные технологии.