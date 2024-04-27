Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии рейд полиции сорвал секс-вечеринку в сауне

В Германии более 100 полицейских разогнали секс-вечеринку в сауне

close
100%
Michael Probst/AP

Полицейские сорвали секс-вечеринку в Германии. Об этом пишет Bild.

Накануне секс-вечеринка в сауне «Пенелопа» в Рурской области внезапно закончилась в девять часов вечера после того, как в бордель зашли полицейские, таможенники, сотрудники службы общественного порядка, а также министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия. Правоохранители оцепили все помещения и подвергли тщательной проверке участников мероприятия. После этого разочарованным клиентам позволили покинуть клуб.

«Смысл в том, чтобы прояснить ситуацию: у всех ли здесь есть вид на жительство, чисты ли кассовые аппараты, платятся ли налоги, есть ли у ответственных лиц лицензия на управление подобным заведением», — рассказали о целях рейда в полиции.

Следователи также проверяют, не эксплуатируют ли в «Пенелопе» женщин, а сотрудники таможенной службы участвуют в операции из-за подозрений в том, что доходы, получаемые организаторами секс-вечеринок, не облагаются должным образом. Глава МВД региона Герберт Ройль выразил удовлетворение операцией, в ходе которой были проверены более 270 человек и 75 автомобилей.

По ее итогам из клуба изъяли пять нелегальных игровых автоматов, наркотики и наличные деньги. Полицейские предъявили уже два обвинения в незаконном проведении азартных игр, пять обвинений в нарушении правил дорожного движения, одно обвинение в уклонении от уплаты налогов и еще одно — в нарушении строительных норм. Они также выдали один ордер на арест и выписали множество штрафов.

Ранее полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами