В Германии рейд полиции сорвал секс-вечеринку в сауне

Полицейские сорвали секс-вечеринку в Германии. Об этом пишет Bild.

Накануне секс-вечеринка в сауне «Пенелопа» в Рурской области внезапно закончилась в девять часов вечера после того, как в бордель зашли полицейские, таможенники, сотрудники службы общественного порядка, а также министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия. Правоохранители оцепили все помещения и подвергли тщательной проверке участников мероприятия. После этого разочарованным клиентам позволили покинуть клуб.

«Смысл в том, чтобы прояснить ситуацию: у всех ли здесь есть вид на жительство, чисты ли кассовые аппараты, платятся ли налоги, есть ли у ответственных лиц лицензия на управление подобным заведением», — рассказали о целях рейда в полиции.

Следователи также проверяют, не эксплуатируют ли в «Пенелопе» женщин, а сотрудники таможенной службы участвуют в операции из-за подозрений в том, что доходы, получаемые организаторами секс-вечеринок, не облагаются должным образом. Глава МВД региона Герберт Ройль выразил удовлетворение операцией, в ходе которой были проверены более 270 человек и 75 автомобилей.

По ее итогам из клуба изъяли пять нелегальных игровых автоматов, наркотики и наличные деньги. Полицейские предъявили уже два обвинения в незаконном проведении азартных игр, пять обвинений в нарушении правил дорожного движения, одно обвинение в уклонении от уплаты налогов и еще одно — в нарушении строительных норм. Они также выдали один ордер на арест и выписали множество штрафов.

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